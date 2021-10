ODYS’SET #1 REBIRTH Le Molotov, 10 novembre 2021, Marseille.

ODYS’SET #1 REBIRTH

Le Molotov, le mercredi 10 novembre à 20:00

Initialement organisées en comité privé, les Odys’set sont des soirées prônant la culture électronique et plus précisément la techno. Pour cette première édition depuis la crise sanitaire, nous avons décidé de changer le concept et ainsi de faire une édition publique pour tous. Nous sortons de notre zone de confort et nous vous donnons rendez-vous dans la salle mythique du Molotov le 10 novembre 2021 de 21H à 2H. Puisque cette soirée ne pourrait se dérouler sans artistes, nous avons le plaisir d’accueillir trois jeunes groupes de la scène techno marseillaise. Retrouvez Baptoos en B2B avec Tourma Snouz, Mental & Mental ainsi que Flyov lors de cette Odys’set #1 Rebirth. Au menu, Techno, Acid & Oldschool. En espérant vous voir le 10 novembre ! Plus d’infos à venir.. ➤ Line-up – Mental&Mental Soundcloud : [https://soundcloud.com/mental-et-mental](https://soundcloud.com/mental-et-mental) Facebook : [https://m.facebook.com/MentalEtMental](https://m.facebook.com/MentalEtMental) Instagram : [https://www.instagram.com/mental_et_mental](https://www.instagram.com/mental_et_mental) – Flyov Soundcloud : [https://soundcloud.com/fly0v](https://soundcloud.com/fly0v) Facebook : [https://www.facebook.com/FlyovMusic](https://www.facebook.com/FlyovMusic) Instagram : [https://www.instagram.com/fly0v](https://www.instagram.com/fly0v) – Baptoos Instagram : [https://www.instagram.com/baptoos/?hl=fr](https://www.instagram.com/baptoos/?hl=fr) – Tourma Instagram : [https://www.instagram.com/tourma_ligne/?hl=fr](https://www.instagram.com/tourma_ligne/?hl=fr) – Snouz Soundcloud : [https://soundcloud.com/snouzhmusic](https://soundcloud.com/snouzhmusic) ➤ Infos pratiques Entrée 5€ (Cash / Lydia / Pumpkin) Horaires: 20H – 2H00 Lien de la billetterie à venir ➤ Covid-19 Pass sanitaire (avec justificatif) obligatoire: – Vaccination complète plus de 7 jours – Test PCR / antigénique négatif de moins de 72H – Test PCR / antigénique positif de moins de 6 mois et plus de 15 jours (certificat de rétablissement)

5€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



