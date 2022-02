Odyssées suspendues La Sabline Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Odyssées suspendues La Sabline, 4 mars 2022, Lussac-les-Châteaux. Odyssées suspendues

du vendredi 4 mars au samedi 7 mai à La Sabline

Frédéric Oudrix travaille la peinture non pas sur des toiles rectangulaires, mais sur des compositions qui peuvent s’étendre à l’infini et prendre des formes très variées. Son geste pictural l’a acheminé naturellement vers la végétalisation de sa touche. Il conçoit sa peinture comme un paysage. Ses découpages forestiers sont habités par les événements et les sentiments du moment. L’utilisation du pinceau chinois dessine comme un électrocardiogramme, un réseau de branches. Une obsession : mettre ses proches ou certains anonymes dans ces espaces forestiers, malgré sa difficulté à concevoir la figure humaine. Il dessine et efface des milliers de silhouettes, pour ne travailler en fin de compte que le souvenir d’un corps, la trace ou le parfum. Vernissage le vendredi 4 mars à 18h en présence de l’artiste

Entrée gratuite

Peintures de Frédéric Oudrix / Tout public / Entrée gratuite La Sabline 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:00:00 2022-03-04T20:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T13:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T13:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T13:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T13:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T13:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T13:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T13:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T13:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T13:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T13:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T13:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T13:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T13:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T13:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T13:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T13:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T13:00:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T13:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T13:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T13:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T13:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T13:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T13:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T13:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T13:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T13:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T13:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T13:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T13:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T13:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T13:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T13:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T17:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T13:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T13:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T13:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T13:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline Lussac-les-Châteaux Departement Vienne

La Sabline Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Odyssées suspendues La Sabline 2022-03-04 was last modified: by Odyssées suspendues La Sabline La Sabline 4 mars 2022 La Sabline Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne