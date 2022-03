ODYSSEE THEATRE Béziers, 19 mars 2022, Béziers.

ODYSSEE THEATRE Béziers

2022-03-19 18:15:00 – 2022-03-19

Béziers Hérault

15 EUR La MJC CS Raimon Trencavel vous propose deux pièces de théâtre dans la même soirée!

À 18h15, le Théâtre de l’Hémione vous propose “L’ours” d’Anton Tchekhov:

Popova est veuve depuis 7 mois et s’est retirée du monde. Elle refuse de recevoir Smirnov à qui son mari devait de l’argent. En colère face à ce refus, il décide de rester chez Popova pour la faire céder mais c’est sans compter sur le caractère explosif de cette femme! Cette rencontre pourrait s’achever par un duel…ou par un mariage!

À 20h30, le Théâtre de l’Inattendu vous propose “La nuit des rois” de William Shakespeare:

Orsino est un duc amoureux de la belle comtesse Olivia qui repousse ses avances. Sébastien et sa jumelle Viola font naufrage et s’échouent à deux endroits différents, chacun pensant l’autre perdu. N’étant plus sous la protection de son frère, Viola se déguise en homme et se fait engager comme page à la cour d”Orsino sous le nom de Césario. Le duc le charge alors de plaider sa cause auprès de la comtesse. Après une série de quiproquos, Viola devra révéler sa véritable identité.

Si vous souhaitez assister aux deux représentations, une collation vous sera proposé.

Tout public – Réservation par téléphone.

Représentation de deux pièces de théâtre, “L’ours” d’Anton Tchekhov et “La nuit des rois” de William Shakespeare. Une collation est proposée pour les personnes voulant assister aux deux pièces. Tout public, réservation par téléphone.

+33 4 67 31 27 34

La MJC CS Raimon Trencavel vous propose deux pièces de théâtre dans la même soirée!

À 18h15, le Théâtre de l’Hémione vous propose “L’ours” d’Anton Tchekhov:

Popova est veuve depuis 7 mois et s’est retirée du monde. Elle refuse de recevoir Smirnov à qui son mari devait de l’argent. En colère face à ce refus, il décide de rester chez Popova pour la faire céder mais c’est sans compter sur le caractère explosif de cette femme! Cette rencontre pourrait s’achever par un duel…ou par un mariage!

À 20h30, le Théâtre de l’Inattendu vous propose “La nuit des rois” de William Shakespeare:

Orsino est un duc amoureux de la belle comtesse Olivia qui repousse ses avances. Sébastien et sa jumelle Viola font naufrage et s’échouent à deux endroits différents, chacun pensant l’autre perdu. N’étant plus sous la protection de son frère, Viola se déguise en homme et se fait engager comme page à la cour d”Orsino sous le nom de Césario. Le duc le charge alors de plaider sa cause auprès de la comtesse. Après une série de quiproquos, Viola devra révéler sa véritable identité.

Si vous souhaitez assister aux deux représentations, une collation vous sera proposé.

Tout public – Réservation par téléphone.

MJC Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-19 par