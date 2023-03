« Odyssée Sous Les Glaces » THEATRE JEAN FERRAT, 21 avril 2023, FOURMIES.

« Odyssée Sous Les Glaces » THEATRE JEAN FERRAT. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 18:30 (2023-04-21 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LE THEATRE JEAN FERRAT et Les Explorateurs de L’extrême présentent le film : En présence de MR Mario Cyr ODYSSEE SOUS LES GLACES Vendredi 21 avril 2023 à 18h30 Mario Cyr nous emmène au Nunavut, à Tallurutiup Imanga dans le détroit de Lancaster, situé à plus 700 kilomètres au nord du cercle polaire, là où se trouve la plus grande réserve naturelle de l’Arctique canadien. Puis, il nous transporte dans la baie de Disko, au Groenland, le royaume des glaciers et des icebergs, avant de nous ramener au Canada, dans la région de Naujaat, au nord de la baie d’Hudson, là où les glaces sont de plus en plus rares en été. Avec des images à couper le souffle! Venez à la rencontre des bélugas, des narvals, des morses et des ours polaires. Plongez avec Mario Cyr et découvrez les dessous magiques de la banquise et des icebergs. Explorateur des fonds marins, reconnu à travers le monde et considéré comme l’expert mondial de la plongée sous les glaces, Mario Cyr a collaboré à plus de 150 documentaires produits par Discovery Channel, National Geographic, IMAX, la BBC et Disney. Il a également contribué à de nombreuses scènes spectaculaires du célèbre film « Océans » réalisé par l’acteur, cinéaste et producteur Jacques Perrin (auteur, entre autres, du film « Les Choristes »). Témoin vivant des conséquences du réchauffement climatique, Mario Cyr partagera avec le public son vécu et ses anecdotes croustillantes d’aventurier des glaces. Numéro réservation PMR : 03 27 39 95 64

Votre billet est ici

THEATRE JEAN FERRAT FOURMIES 2 Rue Emile Zola Nord

LE THEATRE JEAN FERRAT et Les Explorateurs de L’extrême présentent le film : En présence de MR Mario Cyr

ODYSSEE SOUS LES GLACES

Vendredi 21 avril 2023 à 18h30

Mario Cyr nous emmène au Nunavut, à Tallurutiup Imanga dans le détroit de Lancaster, situé à plus 700 kilomètres au nord du cercle polaire, là où se trouve la plus grande réserve naturelle de l’Arctique canadien. Puis, il nous transporte dans la baie de Disko, au Groenland, le royaume des glaciers et des icebergs, avant de nous ramener au Canada, dans la région de Naujaat, au nord de la baie d’Hudson, là où les glaces sont de plus en plus rares en été.

Avec des images à couper le souffle! Venez à la rencontre des bélugas, des narvals, des morses et des ours polaires. Plongez avec Mario Cyr et découvrez les dessous magiques de la banquise et des icebergs.

Explorateur des fonds marins, reconnu à travers le monde et considéré comme l’expert mondial de la plongée sous les glaces, Mario Cyr a collaboré à plus de 150 documentaires produits par Discovery Channel, National Geographic, IMAX, la BBC et Disney. Il a également contribué à de nombreuses scènes spectaculaires du célèbre film « Océans » réalisé par l’acteur, cinéaste et producteur Jacques Perrin (auteur, entre autres, du film « Les Choristes »).

Témoin vivant des conséquences du réchauffement climatique, Mario Cyr partagera avec le public son vécu et ses anecdotes croustillantes d’aventurier des glaces.

Numéro réservation PMR : 03 27 39 95 64

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici