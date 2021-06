Odyssée Rhône Green – Grande journée de nettoyage du Rhône Valence, 23 juin 2021-23 juin 2021, Valence.

Odyssée Rhône Green – Grande journée de nettoyage du Rhône 2021-06-23 – 2021-06-27 Port de l’Epervière Chemin de l’Epervière

Valence Drôme Valence

Ouverte à tous les publics, cette action de ramassage des déchets sauvages, de tri et de sensibilisation aura lieu sur les berges de la Viarhôna, à l’Épervière et aux abords des canaux.

Chaque session comprendra ramassage des déchets et visite du village.

