Odyssée Nature : Visitez l’entreprise

Odyssée Nature : Visitez l’entreprise, 19 août 2022, . Odyssée Nature : Visitez l’entreprise

2022-08-19 – 2022-08-19 2 EUR Accompagné d’un guide, salarié de l’entreprise, plongez dans les coulisses du Laboratoire Science et Nature. Vous découvrirez les étapes de fabrication des produits des marques Body Nature, Prosens, Centifolia et Guérandes Cosmectics. Profitez d’une parenthèse au cœur d’un écrin naturel où la biodiversité est préservée. Accès à la boutique en fin de visite. Sur réservation. Accompagné d’un guide, salarié de l’entreprise, plongez dans les coulisses du Laboratoire Science et Nature. Vous découvrirez les étapes de fabrication des produits des marques Body Nature, Prosens, Centifolia et Guérandes Cosmectics. Profitez d’une parenthèse au cœur d’un écrin naturel où la biodiversité est préservée. Accès à la boutique en fin de visite. Sur réservation. Accompagné d’un guide, salarié de l’entreprise, plongez dans les coulisses du Laboratoire Science et Nature. Vous découvrirez les étapes de fabrication des produits des marques Body Nature, Prosens, Centifolia et Guérandes Cosmectics. Profitez d’une parenthèse au cœur d’un écrin naturel où la biodiversité est préservée. Accès à la boutique en fin de visite. Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville