Odyssée Nature – Les 50 ans

Odyssée Nature – Les 50 ans, 9 juillet 2022, . Odyssée Nature – Les 50 ans

2022-07-09 – 2022-07-09 EUR Venez fêter les 50 ans du Laboratoire Science et Nature.

Au programme: balade des sens, animations enfants, visite de l’entreprise, marché de producteurs, calèches, escape game.

Restauration possible sur place. Venez fêter les 50 ans du Laboratoire Science et Nature.

Au programme: balade des sens, animations enfants, visite de l’entreprise, marché de producteurs, calèches, escape game.

Restauration possible sur place. +33 5 49 65 66 18 Venez fêter les 50 ans du Laboratoire Science et Nature.

Au programme: balade des sens, animations enfants, visite de l’entreprise, marché de producteurs, calèches, escape game.

Restauration possible sur place. non-communiqué dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville