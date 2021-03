Odyssée Nature – Bar à Matières Premières, 12 août 2021-12 août 2021, Nueil-les-Aubiers.

Odyssée Nature – Bar à Matières Premières 2021-08-12 10:30:00 – 2021-08-12 11:30:00 Odyssée Nature La Vacherasse – 49 rte de St-Clémentin

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers

Saviez-vous que l’Amande douce a un pouvoir gainant ou que les algues sont des gélifiants naturels ? Une collaboratrice du Laboratoire de Recherche et Développement vous propose de découvrir les matières premières qui composent les produits cosmétique Body Nature. Toucher et écouter, sentir et ressentir… Un véritable voyage sensoriel vous attend !

Sur réservation

+33 5 49 65 66 18

Studio photo LSN