Odyssée Nature – Balade contée Nueil-les-Aubiers, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Nueil-les-Aubiers.

Odyssée Nature – Balade contée 2021-07-13 – 2021-07-13 Odyssée Nature La Vacherasse – 49 route de St Clémentin

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

4 EUR Participez à une visite insolite du Laboratoire Science et Nature et basculez dans l’imaginaire ! Laissez-vous guider par votre conteur qui vous emmènera avec humour, énergie, vitalité et passion à la découverte de cette entreprise écologique et de ses légendes. Sur réservation. Masque obligatoire à partir de 6 ans.

Studio photo LSN

