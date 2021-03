Odyssée Nature – Atelier Réflex’automassage, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Nueil-les-Aubiers.

Odyssée Nature – Atelier Réflex’automassage 2021-07-29 10:30:00 – 2021-07-29 11:30:00 Odyssée Nature La Vacherasse – 49 route de St Clémentin

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Envie d’une pause détente ? Claire, praticienne en réflexologie faciale, vous fera découvrir des gestes et techniques de massage simples et efficaces à pratiquer sur votre visage, que vous pourrez ensuite réaliser quotidiennement afin de vous détendre et prendre soin de vous. Sur réservation. Accès à la boutique en fin d’atelier

+33 5 49 65 66 18

Studio photo LSN