Odyssée, la conférence musicale au Lucernaire Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Odyssée, la conférence musicale au Lucernaire Le Lucernaire, 12 avril 2023, Paris. Du mercredi 12 avril 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

dimanche

de 14h00 à 15h00

samedi

de 14h30 à 15h30

mercredi

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. payant De 12 à 15 euros La fameuse histoire de l’Odyssée racontée, chantée et dansée par 2 interprètes qui jouent 15 personnages. Une version inédite, concentrée et explosive ! Trophée de la comédie musicale jeune public 2022. Après la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui, à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet avis et le voyage du retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres, sorcières, cyclope et autres créatures marines, Ulysse retrouvera Pénélope 10 ans plus tard… Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Contact : https://www.lucernaire.fr/theatre/odyssee-la-conference-musicale-2/ https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/odyssee

Le lucernaire

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Lucernaire Adresse 53 rue Notre-Dame-des-Champs Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Lucernaire Paris

Le Lucernaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Odyssée, la conférence musicale au Lucernaire Le Lucernaire 2023-04-12 was last modified: by Odyssée, la conférence musicale au Lucernaire Le Lucernaire Le Lucernaire 12 avril 2023 Le Lucernaire Paris Paris

Paris Paris