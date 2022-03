Odyssée Jules Verne Ti ar Vro-l’Ôté, 4 avril 2022, Saint-Brieuc.

Odyssée Jules Verne

du lundi 4 avril au jeudi 28 avril à Ti ar Vro-l’Ôté

Exposition sur Jules Verne explorant 4 thèmes à la portée universelle : – Les machines – 20 000 lieues sous les mers – Les pôles – L’espace En en fil rouge, l’écologie : – Le biomimétisme – L’architecture à l’épreuve de la montée des eaux – Les nouveaux transports En plus de l’exposition, retrouvez des animations, un escape game et des conférences : **Une exposition** Revisitez le monde de Jules Verne à travers 5 thèmes, connus ou non, au gré d’une scénographie originale et immersive. **Un escape game** Vous rêviez d’être un jour prisonnière ou prisonnier de l’univers de Jules Verne ? On a conçu ce jeu pour vous ! **Des journées événements** Venez rencontrer nos invités sur les différents thèmes de l’événement, à travers des conférences instructives et accessibles. **Des visites libres ou accompagnées** Venez en famille, en couple ou entre amis et plongez dans les différents univers de Jules Verne, en autonomie ou guidés. **Des animations** L’événement s’articule autour d’une riche programmation de rencontres, jeux et ateliers. **Un concours scolaire** En texte ou en image, comment la jeunesse imagine-t-elle le monde de demain ? Toutes les infos sur : [https://odysseejulesverne.com/](https://odysseejulesverne.com/)

Exposition, conférences et ateliers autour de Jules Verne

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

