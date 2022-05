Odyssée électrique Kembs Kembs Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Au départ du camping de Kembs, EDF propose des visites guidées à vélo qui vous permettront de découvrir l'histoire de la 1ère centrale hydroélectrique construite sur le Grand Canal d'Alsace, son barrage et sa micro-centrale. La visite se poursuit ensuite avec la Petite Camargue Alsacienne qui vous dévoilera les secrets de la réserve naturelle du Petit Rhin. Des guides spécialisés dans le domaine de la production d'électricité, de l'environnement et de la biodiversité vous accompagneront du début à la fin du parcours. Possibilité de location de vélo à assistance électrique au Camping du Canal de Kembs.

