Odyssée Croisières Salle communale Gan, samedi 10 février 2024.

Durée 1h30

La pièce Odyssée Croisières se déroule en 2 parties qui pourraient exister l’une sans l’autre, mais qui sont reliées par le thème de la guerre de Troie.

Le cadre de la pièce un bateau de croisière

Dans la première partie, 5 comédien-nes tentent de jouer la pièce de Jean Luc Lagarce Elles disent l’Odyssée, pièce qui raconte, normalement dans un registre lyrique, le retour d’Ulysse de la guerre de Troie. Mais une avalanche d’incidents de scène donne au propos une tournure inattendue, d’autant plus qu’Ulysse en personne vient se mêler au spectacle d’une façon disons, très… personnelle…

Le spectacle tourne court et Hermès intervient pour annoncer la suite…

La deuxième partie nous raconte l’origine de cette fameuse guerre de Troie.

Ces nouveaux comédiens semblent à première vue, faire leur travail plus sérieusement que les précédents. Mais à y regarder de plus près… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Salle communale Chemin de la Chapelle

Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

