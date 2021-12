Entrammes Médiathèque d'Entrammes Entrammes, Mayenne Odyssée chantée au pays de l’amour Médiathèque d’Entrammes Entrammes Catégories d’évènement: Entrammes

Médiathèque d’Entrammes, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:30 La chorale Entre-cœurs d’InterAmnès interprètera des chansons où l’amour s’invite et palpite, convoquant tour à tour désirs, inquiétudes et félicité. Médiathèque d’Entrammes 10 rue du Maine 53260 Entrammes Entrammes Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T20:30:00

