Odyssée Beauvais, jeudi 4 avril 2024.

Odyssée Beauvais Oise

Pauline Bayle

Voilà neuf ans qu’Ulysse erre sur la mer et que sa terre natale se dérobe sans cesse. Soumis aux vents contraires du destin, il paye le prix pour retrouver les siens. Quelques paillettes et voilà une armure, un peu de peinture et c’est du sang qui coule. Il n’y a pas de héros, seulement des hommes prêts à tout pour

échapper à la souffrance. Un diptyque fort et poétique, débordant d’inventivité, qui rend Homère accessible et savoureux. 55 5 .

Début : 2024-04-04 14:15:00

fin : 2024-04-04 15:50:00

40 Rue Vinot Préfontaine

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

