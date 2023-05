Odysséa Paris, courses à distance connectées Catégorie d’Évènement: ile de france Odysséa Paris, courses à distance connectées, 21 mai 2023, . .Tout public. A partir de 14 ans. payant 5 km connecté (à partir de 14 ans) : 25€

10 km connecté (à partir de 16 ans) : 25€

Odysséa propose de lancer Octobre Rose à l’occasion de la 21ème édition de Odysséa Paris. Nos courses à distance connectées sont en parallèle de l’événement traditionnel l’alternative idéale pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas se déplacer de se mobiliser en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Elles se dérouleront du lundi 26 septembre 8h au dimanche 9 octobre 18h via l’application mobile Odysséa Odysséa, association créée en 2002 organisant un circuit de courses et de marches à pied partout en France et en Outre-mer dont les fonds collectés sont reversés localement en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Cette année, nous vous proposons en parallèle de l’événement traditionnel qui se déroulera le premier Week-end d’octobre au Château de Vincennes de participer à nos courses à distances connectées. Grâce à l’application mobile Odysséa vous pourrez partager ce défi connecté (même à l’étranger). Rendez-vous dà partir du lundi 26 septembre 8h00 au dimanche 9 octobre 18h00 pour réaliser vos kilomètres en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Deux défis vous sont proposés : Un 5 km connecté (à partir de 14 ans)

(à partir de 14 ans) Un 10 km connecté (à partir de 16 ans) Vous pouvez vous inscrire en ligne directement sur www.odyssea.info. Attention, les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au dimanche 25 septembre à 22h. Depuis 2002, grâce à votre formidable mobilisation, plus de 5.600.000 euros ont été collectés et reversés en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Cette année encore, nous soutenons les actions du premier centre de cancérologie et institut de recherche européen, Gustave Roussy. Mobilisons-nous pour parcourir ensemble 200.000 km et formons une belle vague rose solidaire. #ensembleonestencoreplusfort Courses à distance connectées Odysséa Paris 2022 Contact : https://odyssea.info/courses/odyssea-paris/ https://www.facebook.com/ODYSSEA.fr/ https://www.facebook.com/ODYSSEA.fr/ https://www.sportinnovation.fr/Evenements/Inscriptions/2125

