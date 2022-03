Odysséa La Baule 2022 – Course 5km place des escholiers 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Odysséa La Baule 2022 – Course 5km place des escholiers 44500 La baule, 20 mars 2022, La baule. Odysséa La Baule 2022 – Course 5km

place des escholiers 44500 La baule, le dimanche 20 mars à 10:30

Parcours : une boucle départ côté mer au niveau de l’avenue Olivier Guichard jusqu’à l’avenue d’Ouessant puis retour. Début de la course/marche : 11H00 Fin : avant midi Sur place nous donnerons des T-shirts à ceux qui ne les ont pas encore récupérés. Pour ceux, qui veulent nous rejoindre, dress code : ROSE VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS : jeunes, parents, amis Il est encore possible de s’inscrire à la course connectée en rejoignant la course CMJ LA BAULE ou Conseil Municipal des Jeunes de la Baule-Escoublac. Choisir : Nantes / 5km course connectée Je vous donnerai vos dossards, merci de prévoir des épingles à nourrice pour le fixer. La collecte La Baule en Rose est en ligne et vous pouvez faire un don grâce au lien suivant : [https://odyssea.info/collectes/la-baule-en-rose/](https://odyssea.info/collectes/la-baule-en-rose/?fbclid=IwAR2HFQPJnaWOroqUHVe9lDmCLPpQ6nG_JPPUir1Xlif5yecOvg5Ae4DNwMQ) Objectif : 1000€ N’oubliez pas de télécharger l’application Odysséa !

