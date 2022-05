Odyssea Dijon 2022 Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Odyssea Dijon 2022 Dijon, 4 juin 2022, Dijon. Odyssea Dijon 2022 Parc de la Colombière Cours Général de Gaulle Dijon

2022-06-04 – 2022-06-04 Parc de la Colombière Cours Général de Gaulle

Dijon Côte-d’Or Le 4 juin prochain, le circuit fera son traditionnel retour dans votre département pour la 17ème édition d’Odysséa Dijon, qui aura lieu Parc de la Colombière ! Course pour la lutte contre le cancer du sein, pour collecter des fonds pour soutenir les patientes de la région et ainsi financer les actions de ces acteurs locaux comme : · Le Centre Georges-François Leclerc · L’Association Jean-Pierre Père du CHU La Mirandière · L’Association Carpe Diem 21 En 2021, grâce à la mobilisation de 6.300 participants, ainsi que le soutien de nos fidèles partenaires et bénévoles, ce sont 34.500 kilomètres qui ont été parcourus ensemble à l’occasion d’Odysséa Dijon, au parc de la Colombière et partout en France, grâce aux courses à distance connectées. +33 3 80 30 07 98 https://odyssea.info/courses/odyssea-dijon/#:~:text=En%202021%2C%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20la,aux%20courses%20%C3%A0%20distance%20connect%C3%A9es. Le 4 juin prochain, le circuit fera son traditionnel retour dans votre département pour la 17ème édition d’Odysséa Dijon, qui aura lieu Parc de la Colombière ! Course pour la lutte contre le cancer du sein, pour collecter des fonds pour soutenir les patientes de la région et ainsi financer les actions de ces acteurs locaux comme : · Le Centre Georges-François Leclerc · L’Association Jean-Pierre Père du CHU La Mirandière · L’Association Carpe Diem 21 En 2021, grâce à la mobilisation de 6.300 participants, ainsi que le soutien de nos fidèles partenaires et bénévoles, ce sont 34.500 kilomètres qui ont été parcourus ensemble à l’occasion d’Odysséa Dijon, au parc de la Colombière et partout en France, grâce aux courses à distance connectées. Parc de la Colombière Cours Général de Gaulle Dijon

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Parc de la Colombière Cours Général de Gaulle Ville Dijon lieuville Parc de la Colombière Cours Général de Gaulle Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Odyssea Dijon 2022 Dijon 2022-06-04 was last modified: by Odyssea Dijon 2022 Dijon Dijon 4 juin 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or