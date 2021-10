Saint-Évarzec Saint-Évarzec Finistère, Saint-Évarzec Odyslande “L’Islande à vélo” . Un film de Jean-Philippe BOSSUT Saint-Évarzec Saint-Évarzec Catégories d’évènement: Finistère

Odyslande “L’Islande à vélo” . Un film de Jean-Philippe BOSSUT Saint-Évarzec, 29 octobre 2021, Saint-Évarzec. Odyslande “L’Islande à vélo” . Un film de Jean-Philippe BOSSUT Salle culturelle de l’Agora 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec

Saint-Évarzec Finistère Vélo-cinéma

Venez pédaler pour regarder un film

Pour générer suffisemment d’énergie au projecteur vidéo, une centrale électro-musculaire sera mise à disposition des spectateurs qui pourront ainsi se relayer. +33 2 98 56 72 82 Vélo-cinéma

Pour générer suffisemment d’énergie au projecteur vidéo, une centrale électro-musculaire sera mise à disposition des spectateurs qui pourront ainsi se relayer. Salle culturelle de l’Agora 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec

