“Odyslande” – Cercle des voyageurs Moëlan-sur-Mer, 25 octobre 2021, Moëlan-sur-Mer.

“Odyslande” – Cercle des voyageurs Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer

2021-10-25 20:30:00 – 2021-10-25 22:30:00 Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

ODYSLANDE,

quatre saisons en Islande à vélo

Réalisateur : Jean-Philippe BOSSUT

« Nous rêvons tous de parcourir la planète terre, mais pourquoi se limiter à elle seule ? Découvrons Mars, la Lune, Mercure… en un seul pays ».

C’est à vélo que Jean-Philippe parcourt durant plusieurs mois une Islande cachée, hors des sentiers battus. Il lui faut bien de la ténacité pour la découvrir dans ses recoins les plus inaccessibles et malgré les obstacles d’un climat éprouvant. En récompense la magie du soleil de minuit et les incroyables aurores boréales.

Il pénètre au cœur des volcans, pagaye entre les icebergs ou rencontre les baleines à bosses. Mais aussi des islandais qui témoignent de la passion pour leur île qu’ils aiment et veulent préserver.

Un voyage, fascinant, rude et beau au fil des quatre saisons.

+33 2 98 39 77 37

