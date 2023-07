MHSC SUMMER TOUR Odyseum Montpellier, 23 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Activités, dédicaces, jeux concours, animations musicales… la tournée d’été du Montpellier-Hérault-Sport-Club fait son retour cet été sur le littoral héraultais !.

2023-08-23 13:00:00 fin : 2023-08-23 18:00:00. .

Odyseum

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Activities, autograph signings, competitions, musical entertainment? the Montpellier-Hérault-Sport-Club summer tour is back this summer on the Hérault coast!

Actividades, firmas de autógrafos, concursos, animaciones musicales… ¡la gira estival Montpellier-Hérault-Sport-Club vuelve este verano a la costa del Hérault!

Die Sommertour des Montpellier-Hérault-Sport-Clubs kehrt diesen Sommer an die Küste des Departements Hérault zurück und bietet Aktivitäten, Autogrammstunden, Gewinnspiele und musikalische Unterhaltung

Mise à jour le 2023-07-11 par OT MONTPELLIER