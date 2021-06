ODO Ensemble – « Héritage » Cluny, 10 juin 2021-10 juin 2021, Cluny.

ODO Ensemble – « Héritage » 2021-06-10 20:30:00 – 2021-06-10 22:30:00 Transept de l ‘Abbaye Rue du 11 Août 1944

Cluny Saône-et-Loire

20 20 EUR ODO Ensemble dans ce voyage, s’aventure à une rencontre entre les musiques modales traditionnelles et les musiques anciennes occidentales.

Voix, Kora, viole de gambe, rubab et cithare…

Quand le royaume du Mali dialogue avec la Corse Génoise, la Grèce, Byzance, Babylone, Ispahan, Samarcande, les Indes et le Japon, chanteuse et musiciens font vibrer les âmes.

Ils nous racontent un rêve, une histoire, l’Histoire de leur peuple, transmettant par les sons, savoirs ancestraux et poésies, aux épices de désirs et senteurs d’espoir.

Ces « Musiques Survivantes » valent de l’or, comme un trésor inestimable, si précieux à préserver, héritage d’un patrimoine culturel et spirituel de plusieurs mondes et de toute une civilisation.

odoensemble@gmail.com

