Odile et Jacques (ou Jacques et Odile) à l’Atelier du Plateau L’Atelier du Plateau, 6 avril 2023, Paris.

Du jeudi 06 avril 2023 au vendredi 07 avril 2023 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

. payant

Odile et Jacques sont côte à côte. Enfin plus ou moins… Ils se parlent mais ne s’entendent plus. Derrière eux, leur double sonore les suit et donne à écouter leur musique intérieure, leurs grondements intimes.

Par le biais d’une partition-texte unique, les mots et les sons ne font plus qu’un et rebondissent contre le mur invisible qui se dresse entre les deux protagonistes. La musique devient l’extension du texte, lui-même travaillé en temps qu’objet sonore, donnant parfois lieu à des situations absurdes. Le langage de l’inconscient apparaît alors limpide. S’il s’agit bien d’un quartet, c’est sur l’image d’un couple que l’attention se porte. Avec ses non-dits, ses ras-le-bol et ses excentricités refoulées, Jacques et Odile nous livre un dialogue intemporel d’un réalisme parfois criant sur la complexité et le ravissement de la vie à deux.

Un spectacle de la compagnie Le Phare à Lucioles – Direction artistique : Loïc Guénin – Mise en scène : Anne Monfort – Création et régie lumière : Vincent Beaume – RIM et traitement temps réel : Éric Brochard – Régie générale et technique : Thierry Llorens

avec : Anne-Gaëlle Jourdain, Grégoire Tachnakian, texte et voix, Alice Piérot, violon et objets sonores, Loïc Guénin, objets sonores, claviers analogiques, percussions, voix

L’Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/174282-odile-et-jacques-ou-jacques-et-odile 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

Le Phare à Lucioles / Danaé Guilbot.