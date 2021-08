Pantin La Dynamo de Banlieues Bleues île de France, Pantin Odibi, l’art de la patience / Jazz à la Villette for Kids La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 12 septembre 2021

de 17h à 18h

Le conteur, chanteur et poète Ze Jam Afane recrée les chantefables de son enfance remontées tout droit des veillées au coin du feu du Sud Cameroun. « Patience, mon enfant, la patience est l’arme des plus grands, et notre route est encore longue. » « Odibi, l’art de la patience » invite le spectateur à entendre par le récit mi-parlé mi-chanté un concert qui livre quelques secrets pour éveiller son esprit critique et réveiller son intelligence du cœur. Avec l’aide de trois musiciens hors-pair, les oreilles du jeune comme de l’ancien se laisseront facilement guider par la musique qui rend joyeux. À PARTIR DE 6 ANS Événements -> Festival / Cycle La Dynamo de Banlieues Bleues 9, rue Gabrielle Josserand Pantin 93500

