ODI x NITANO x DRISSA [RELEASE PARTY JASPE JAUNE] La Fabulerie Marseille, vendredi 12 avril 2024.

ODI x NITANO x DRISSA [RELEASE PARTY JASPE JAUNE] ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 20h00 La Fabulerie 10€ sur place / 7€ Tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:30:00+02:00

ODI [ RAP / JAZZ / SOUL ]

ODI a fait appel à des musiciens de la scène local pour vous présenter son projet Jaspe Jaune de manière organique et créer un show unique dans le milieu du Rap.

“Guitariste dans l’âme” il questionne les codes de la musique urbaine en travaillant et mélangeant autant le numérique que l’analogique. C’est le goût du son qui l’anime : L’Autotune est à sa voix ce que la distorsion est à sa guitare.

https://www.instagram.com/odi.danzo?igsh=eGs4aWJqcWQ1djAz

NITANO [ RAP ]

Arrivé au rap par amour des mots, Nitano a posé les premiers jalons de son univers à travers un LP intitulé « Itinerens » sorti en Novembre 2023.

A travers une mosaïque de sonorités et de styles, il y esquisse une vision poétique à partir de ce qui fait le sel de l’existence : la ville, la modernité, la fuite, les relations amicales et amoureuses, l’incertitude, la crainte, la détermination…

Autant de thèmes où se dévoilent le fil rouge qui anime sa démarche : s’orienter dans une époque confuse, en célébrant l’universel de ce que l’on vit au singulier.

https://www.instagram.com/nitanoooo?igsh=MXE5YXowaGljanp6cA==

DRISSA [ RAP ]

On est les Métisses Galaktik

On avance on peut pas rester statik

Chaque homme

Chaque femme est fantastik

You know

On court derrière les étoiles

C’est la seule taktik

L’amour c’est la plus grande des forces

Alors on donne la force

À ceux qui sont fragiles

You know

https://www.instagram.com/drissaa?igsh=anNxcnk4aXN4dXd1

_____________________________________________________________

