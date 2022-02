ODEZENNE / MOUSSA Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

ODEZENNE / MOUSSA Le 106, 15 mars 2022, Rouen. ODEZENNE / MOUSSA

Le 106, le mardi 15 mars à 20:00

Rap mutant ou chanson protéi forme, paroles hypnotiques ou poésie crue, touches électro ou pop synthétique, Odezenne continue de peaufiner son esthétique sonore si particulière. Intraitable, le groupe joue à merveille son rôle de capteur et passeur d’émotions. Vertigineux, 1200 mètres en tout promet une nouvelle fois de surprendre toute la scène française. En première partie, la pop vaporeuse composée de filtres électroniques et les textes puissants de Moussa.

Location 19.5 € / Guichet 22.5 € / Réduit 16.5 € / Abonnés 13.5 €

Vertigineux, « 1200 mètres en tout » promet une nouvelle fois de surprendre toute la scène française. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen Departement Seine-Maritime

Le 106 Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

ODEZENNE / MOUSSA Le 106 2022-03-15 was last modified: by ODEZENNE / MOUSSA Le 106 Le 106 15 mars 2022 Le 106 Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime