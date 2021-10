Marseille Cabaret Aleatoire Bouches-du-Rhône, Marseille ODEZENNE Cabaret Aleatoire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ODEZENNE Cabaret Aleatoire, 19 février 2022, Marseille. ODEZENNE

Cabaret Aleatoire, le samedi 19 février 2022 à 20:30

Nous sommes ravis d’accueillir Odezenne au Cabaret Aléatoire le 19 février avec leur tout nouvel album “1200 mètres en tout” ! ⌲ Odezenne est un groupe de musique français. Bien qu’en apparence dominé par le rap, leur univers musical se caractérise par un éclectisme notable, à grand renfort de «samples», empruntant à l’electro et au rock alternatif, mais également au jazz et à la chanson française. ⌲ Farouchement indépendant, Odezenne participe pour certains à une «renaissance» du rap français et pour d’autres à l’émergence d’une nouvelle scène française. —————————– ⌲ Billetterie : [https://www.cabaret-aleatoire.com/billetterie](https://www.cabaret-aleatoire.com/billetterie) —————————– LE LIEU : Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin 13003 Marseille. —————————– Infos COVID : Nous communiquerons à ce sujet lorsque nous disposerons de plus amples informations !

19,50 / 23,50€

