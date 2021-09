Genève Alhambra Genève Odezenne Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Odezenne Alhambra, 25 février 2022, Genève. Odezenne

Alhambra, le vendredi 25 février 2022 à 19:00

« Bourrer » un Olympia juste par le bouche-à-oreille et sans fracas médiatique, c’était déjà un joli tour de force. Désormais, Odezenne marche en bulldozer, le Zénith en ligne de mire et un nouvel album sous le bras. Intraitable, le groupe joue à merveille son rôle de capteur et passeur d’émotions. “1200 mètres en tout” promet une nouvelle fois de surprendre toute la scène française.

39 francs à 49 francs

Soldout Productions présentent : Odezenne en concert à l’Alhambra le 25 février 2022 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève