Genève AMR / Sud des Alpes Genève ODETA TV, LIVE AUDIOVISUAL SAMPLING AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

ODETA TV, LIVE AUDIOVISUAL SAMPLING AMR / Sud des Alpes, 4 décembre 2021, Genève. ODETA TV, LIVE AUDIOVISUAL SAMPLING

AMR / Sud des Alpes, le samedi 4 décembre à 20:30

“Errant sur les autoroutes infinies de l’information, Pierre Audétat pille les ressources de la vidéo amateure et improvise des montages audiovisuels élégants et insensés. Il nous transporte dans un de ces lieux inexistants où se côtoient amusement, beats et musique concrète, Pierre Boulez, Robert Moog et Michel Sardou. Unique.” Jacques Cannon – Tendance Catalogue Pierre Audétat, claviers, électronique, live audiovisuel

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève