Tour de la vallée de la Thur, 1 juillet 2023, Oderen.

Le 46ème tour de la vallée de la Thur! Une marche sportive, chacun à son rythme et 3 choix d’itinéraire pour émerveiller et satisfaire tous les niveaux. Plus de 100 bénévoles seront à la dispositions des marcheurs durant ces 2 jours, dans une ambiance conviviale..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 18:00:00. EUR.

Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est



The 46th tour of the Thur valley! A sportive walk, each one at his own pace and 3 choices of itinerary to amaze and satisfy all levels. More than 100 volunteers will be at the disposal of the walkers during these 2 days, in a friendly atmosphere.

¡La 46ª vuelta al valle del Thur! Una marcha deportiva, cada uno a su ritmo y 3 opciones de itinerario para sorprender y satisfacer a todos los niveles. Más de 100 voluntarios estarán a disposición de los senderistas durante estos 2 días, en un ambiente agradable.

Die 46. Tour de la vallée de la Thur! Eine sportliche Wanderung, jeder in seinem eigenen Rhythmus und drei verschiedene Routen, die alle Schwierigkeitsgrade ansprechen und begeistern werden. Mehr als 100 Freiwillige stehen den Wanderern während dieser zwei Tage in einer geselligen Atmosphäre zur Verfügung.

