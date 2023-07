Visites guidées de l’Odéon-Théâtre de l’Europe Odéon – Théâtre de l’Europe Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Bâtiment historique, le Théâtre de l’Odéon est inauguré par Marie-Antoinette en 1782. À travers cette visite, découvrez comment les différents métiers du théâtre préparent le patrimoine de demain, en réinterrogeant leurs pratiques et savoir-faire, pour un avenir plus durable.

Par ce parcours du foyer à la grande salle et jusqu’à la terrasse, apprenez comment la grande histoire est venue bouleverser celle de l’Odéon, et influencer son évolution artistique.

À l’issue de la visite « La Face cachée de l’Odéon », un film de 15 minutes, vous révèle les secrets de la machinerie du théâtre et vous ouvre les portes de ses ateliers de construction, avec le comédien Moustafa Benaïbout comme guide.

Odéon – Théâtre de l’Europe Place de l’Odéon 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 85 40 40 http://www.theatre-odeon.eu À l’étroit dans leur salle du « jeu de paume » rue de l’Ancienne Comédie, les Comédiens ordinaires du Roi vont se voir attribuer en 1782 le premier « théâtre- monument » de la capitale; il constitue la pièce centrale d’un projet d’urbanisme bâti sur les terres du Prince de Condé, et dont les maîtres d’œuvre sont les architectes Marie-Joseph Peyre et Charles de Wailly, représentants du style néoclassique, qu’ils vont contribuer à populariser. Le bâtiment se distingue par l’austérité de ses formes cubiques, par sa massivité et par son ordre dorique, auquel les deux architectes avaient donné une justification : c’est l’ordre d’Apollon, le chef des muses. Le caractère monumental de l’édifice est donc une réminiscence de la grandeur des monuments de l’Antiquité grecque. Exemplaire quant à ses qualités urbaines, il l’est aussi par l’harmonie de ses proportions intérieures. C’est aussi la première salle à « l’italienne » qui offre aux spectateurs de l’orchestre un parterre garni de bancs. L’Odéon a brûlé deux fois en 1799 et 1818, changé de mains à de très nombreuses reprises, mais il est Théâtre de l’Europe depuis 1990, et a été totalement restauré entre 2002 et 2006. Parmi les grandes figures qui ont fait l’Odéon, on peut citer Talma, Frédérick Lemaître, Sarah Bernhard, André Antoine, Firmin Gémier, Jean-Louis Barrault, Giorgio Strehler… Entrée du public : Place de l’Odéon – 6e Métro : Odéon ligne 6 ou ligne 10 RER B: Luxembourg Bus : 63, 87, 86, 70, 96, 58. Parkings : rue Soufflot, Place St Sulpice, rue de l’Ecole de Médecine. Vélib’ stations 6028, 6017, 6016

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

