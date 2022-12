DADDY Odéon-Théâtre de l’Europe (6e), 5 mai 2023, Paris.

DADDY 5 – 26 mai 2023 Odéon-Théâtre de l’Europe (6e)

Ziferte Productions – Marion Siéfert

Odéon-Théâtre de l’Europe (6e) Place de l’Odéon, 75006 Paris Paris 6e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France

Daddy (création en mars 2023)

Un spectacle de Marion Siéfert

Avec Émilie Cazenave, Lou Chrétien-Février, Jennifer Gold, Lila Houel, Louis Peres, Charles-Henri Wolff

Mise en scène Marion Siéfert

Texte Marion Siéfert et Matthieu Bareyre

Conception scénographie Nadia Lauro

Lumières Manon Lauriol

Création son Jules Wysocki

Création vidéo Antoine Briot

Création costumes Valentine Solé

Régie générale Chloé Bouju

Régie Plateau Marine Brosse

Régie Son Mateo Provost

Assistanat à la mise en scène Mathilde Chadeau

Collaboration aux castings Leila Fournier et Laetitia Goffi

Assistanat aux costumes Jérôme Schmitt

Montage de production Anne Pollock-Vincent

coproduction (en cours) : Centre national de danse contemporaine – Angers, Odéon-Théâtre de l’Europe, Le Parvis – scène nationale Tarbes-Pyrénées, La Rose des Vents – scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Théâtre national Wallonie-Bruxelles, TAP – Théâtre auditorium Poitiers, Théâtre Olympia – centre dramatique national de Tours, Maillon – Théâtre de Strasbourg scène européenne, Points Communs – nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, Théâtre de Cornouaille – scène nationale de Quimper, La Commune – centre dramatique national d’Aubervilliers, Kunstencentrum Viernulvier – Gand, Célestins – Théâtre de Lyon, Le lieu unique, scène nationale de Nantes, Nanterre Amandiers.

Accueils en résidence : La Commune CDN Aubervilliers, Cndc – Angers, CND – Pantin, Théâtre de Sartrouville Yvelines – CDN

Avec le soutien de la Région Ile-de France et de la Drac Ile-de-France.

Calendrier de création

· Création au Cndc d’Angers les 9 et 10 mars 2023

· 22 et 23 mars 2023 : Théâtre de l’Idéal à Tourcoing dans le cadre de la saison décentralisée de la Rose des Vents- Scène nationale de Lille Métropole Villeneuve d’Ascq

· Du 9 au 26 mai 2023 à l’Odéon, Théâtre de l’Europe

RÉSUMÉ

Mara a treize ans. Elle habite dans un petit lotissement de la banlieue perpignanaise, au sein d’une famille où les problèmes d’argent sont quotidiens, étouffants. Elle s’évade en jouant aux jeux vidéo, ces role plays où des dizaines de joueurs se rencontrent en ligne. L’avatar qu’elle s’est choisi tombe sur celui d’un homme qui a le double de son âge. Julien mène la vie qui la fait rêver, il n’a pas de problèmes d’argent, voyage et surtout, il s’intéresse à elle et lui propose de l’aider à réaliser son rêve : devenir actrice.

En lui expliquant qu’aujourd’hui, la célébrité est virtuelle, il l’entraîne dans un autre jeu, « Daddy ». Mara y devient un talent sur lequel il faut investir et qui doit se soumettre à des épreuves de plus en plus troubles pour réussir… Sur la scène de « Daddy », la vie réelle s’efface au profit d’une réalité numérique où tout s’achète et se monnaie.

Marion Siéfert aime trouver le théâtre là où on ne le voit pas forcément : pour raconter nos existences de plus en plus virtuelles, elle fait confiance à la scène, à sa longue histoire avec les jeux d’identité, et crée un monde vertigineux, dans lequel il est impossible de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:00:00+02:00

2023-05-26T23:00:00+02:00

