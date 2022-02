ODELÀ Crèche Dunkerque, 11 février 2022, Paris.

ODELÀ

le vendredi 11 février à Crèche Dunkerque

Ce solo alliant musique et danse interroge les premières manifestations de la vie, du prémouvement aux débuts du langage, du dedans vers le dehors et du bas vers le haut, de la profondeur des cellules aux contours de la peau, au-delà de nos limites visibles et invisibles. Sons, mouvement et espace se rencontrent pour ouvrir les portes de la perception vers l’imaginaire, à la recherche d’un état de corps sensoriel en résonance avec celui du jeune enfant. Ce spectacle se situe dans la continuité de ANiMA et AMiNiMA et s’invente en résonance avec les publics et les espaces où il se déroule. Représentation en crèche, dans le cadre du parcours artistique autour d’ANiMA proposé par le Théâtre du Châtelet en partenariat avec la Ville de Paris dans le cadre du dispostif l’Art pour Grandir. ODELÀ a été créé au cours de la saison 2020/2021 à l’issue de plusieurs résidence en crèche, notamment à Drancy (93), dans le cadre d’un dispositif Hisse et Oh ! du Conseil Départemental de Seine-Seine-Denis, et à Blainville-sur-Orne (14) à l’invitation du Théâtre du Champs Exquis – Pôle jeune public et familial – Scène conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse.

Sur inscription (séances en crèches, réservation indispensable)

Compagnie du Porte-Voix / Florence Goguel

Crèche Dunkerque 69 bis rue de Dunkerque 75009 PARIS Paris Quartier de Rochechouart



2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T10:00:00;2022-02-11T10:30:00 2022-02-11T11:00:00