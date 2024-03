Odeia / Saison Bordures & Alentours Salle des Menhirs Langon, mercredi 27 mars 2024.

Odeia / Saison Bordures & Alentours Salle des Menhirs Langon Ille-et-Vilaine

Le groupe Odeia se plaît à s’approprier des répertoires de tous les coins du monde en enjambant les détroits entre mers et océans. Sur le thème de toutes larmes, celles qui font pleurer, rire, qui libèrent ou qui rassemblent, Odeia crée de nouveaux ponts entre les langues qui se conjuguent à tous les temps.

Alors sortez vos parapluies, il va pleurer ! Il pleut des cordes, violon, violoncelle, guitares et contrebasse. Elles font vibrer la corde sensible, et révèlent la voix puissante, grave ou joyeuse, pleine de larmes ou de piquants de la chanteuse Elsa Birgé.

Pour cette 3e création Il pleut, Odeia revisite ainsi des airs et lamentations de Scarlatti, Vivaldi et Dowland, ou des musiques traditionnelles du centre de la France, de Grèce et d’Italie.

Elsa Birgé chant

Lucien Alfonso violon

Karsten Hochapfel violoncelle, guitares

Pierre-Yves Le Jeune contrebasse

Karl Naegelen, Jean-François Vrod compositions .

Début : 2024-03-27 20:00:00

fin : 2024-03-27 22:30:00

Salle des Menhirs 26 Grande Rue

Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@legrandpas.org

