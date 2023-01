ODEIA – CONCERT MUSIQUES DU MONDE ET TRADITIONNELLES La Grigonnais La Grigonnais La Grigonnais Catégories d’Évènement: La Grigonnais

ODEIA – CONCERT MUSIQUES DU MONDE ET TRADITIONNELLES
Espace culturel du Mil'lieu Rue de la Scierie La Grigonnais Loire-Atlantique

2023-05-26 20:30:00 – 2023-05-26 22:00:00

Rue de la Scierie Espace culturel du Mil'lieu

La Grigonnais

Loire-Atlantique La Grigonnais Un quatuor violon, violoncelle, guitares et contrebasse pour revisiter musiques du Monde et musiques traditionnelles Le groupe Odeia se plaît à s’approprier des répertoires de tous les coins du monde.

Sur le thème des larmes, toutes les larmes, celles qui font pleurer, celles qui font rire,

celles qui libèrent, celles qui rassemblent, Odeia crée de nouveaux ponts entre les

langues qui se conjuguent à tous les temps.

Odeia revisite ainsi des airs et lamentations de Scarlatti, Vivaldi et Dowland, ou des

musiques traditionnelles du centre de la France, de Grèce et d’Italie. Spectacle proposé en partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique et soutenu dans le cadre du dispositif Traverse Tout public

Tarifs : plein 8€ / réduit 5€ Réservation conseillée en ligne sur le site de la communauté de communes de Nozay ou auprès de l'office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Quatuor violon, violoncelle, guitares et contrebasse

