Le samedi 25 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Comme l’aurait dit Magritte, ceci n’est pas de la musique du Monde. Le Monde, Odeia s’en nourrit, plante ses rhizomes où le soleil porte et en fait un substrat ; la Terre n’a jamais si bien porté son nom ! De la guitare de Karsten Hochapfel (Naïssam Jalal, Morgen Naughties…) à la contrebasse de Pierre-Yves Le Jeune (Le Petit Bal de Poche, Rue de Tanger), Odeia s’incarne, hors des styles, des langues ou des musiques ; loin aussi des inventions factices d’on-ne-sait quel volapük. Avec le violon de Lucien Alfonso (Toukouleur Orchestra, Le Petit Bal de Poche) en poupe, libre et changeant, et la voix d’Elsa Birgé (Söta Sälta, Chroniques de Résistance de Tony Hymas) en proue, souple et envoûtante, le navire n’a jamais cessé ses courtes Escales qui garnissent autant la cale que l’imaginaire. Oubliez tout système de navigation, perfectionné ou non. La dérive est en pilotage automatique et chaque étape est un plaisir ! Concerts -> Musiques du Monde 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

32 rue Myrha Paris 75018

