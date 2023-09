Odeia Atelier du Plateau Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 24 novembre 2023

de 20h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Le groupe Odeia se plaît à s’approprier des répertoires de tous les coins du monde, enjambant les détroits qui séparent mers et océans, conjuguant les langues à tous les temps.

Pour ce troisième opus, le quatuor navigue entre les larmes de fond : celles qui font rire, celles qui font pleurer, celles qui libèrent et celles qui rassemblent. Il pleut des cordes de violon, de violoncelle, de guitare et de contrebasse qui entrent en résonance avec la voix puissante, pleine de joies ou de piquants d’Elsa Birgé. Entouré des compositeurs contemporains Jean-François Vrod et Karl Naegelen, Odeia renouvelle son vocabulaire et son imaginaire, passant des lamentations de Scarlatti et Vivaldi aux musiques traditionnelles d’Auvergne, de Grèce et d’Italie. Sortez vos parapluies, il va pleurer !

Compositions : Jean-François Vrod et Karl Naegelen, Régie son : Julien Climen, Régie lumières : Sam Mary

avec : Elsa Birgé, chant, Lucien Alfonso, violon, Karsten Hochapfel, violoncelle, guitares, Pierre-Yves Le Jeune, contrebasse

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/277363-odeia +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

©Sylvain Gripoix