Odeia Atelier du Plateau, 20 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 20 mai 2022

de 20h00 à 21h00

payant

Pour ce troisième album, le groupe Odeia renouvelle et enrichit son vocabulaire sonore pour proposer un ailleurs envoûtant et mélancolique.

Les pièces, écrites par Jean-François Vrod et Karl Naegelen, deux compositeurs contemporains aux influences traditionnelles et baroques, dessinent de nouveaux paysages à partir du concret dans une abstraction ludique. Funambulistes de talent, les membres du quatuor cherchent l’équilibre entre la mémoire volatile du répertoire populaire et la souplesse de l’improvisation.

Composition : Karl Naegelen et Jean-François Vrod – Création lumière : Samuel Mary

avec : Élsa Birgé, chant, Lucien Alfonso, violon, Karsten Hochapfel, violoncelle, guitares, Pierre-Yves Le Jeune, contrebass

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019

Contact : 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau

Concert

Date complète :

2022-05-20T20:00:00+01:00_2022-05-20T21:00:00+01:00