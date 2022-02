ODEIA #3 – Aide au projet L’Atelier du Plateau Paris Catégorie d’évènement: Paris

ODEIA #3 – Aide au projet L’Atelier du Plateau, 20 mai 2022, Paris. ODEIA #3 – Aide au projet

L’Atelier du Plateau, le vendredi 20 mai à 20:00

Pour ce troisième album, le groupe Odeia renouvelle et enrichit son vocabulaire sonore pour proposer un ailleurs envoûtant et mélancolique. Les pièces, écrites par Jean-François Vrod et Karl Naegelen, deux compositeurs contemporains aux influences traditionnelles et baroques, dessinent de nouveaux paysages à partir du concret dans une abstraction ludique. Funambulistes de talent, les membres du quatuor cherchent l’équilibre entre la mémoire volatile du répertoire populaire et la souplesse de l’improvisation. Avec Elsa Birgé, Lucien Alfonso, Karsten Hochapfel, Pierre-Yves Le Jeune Composition : Karl Naegelen et Jean-François Vrod Création lumière : Samuel Mary L’Atelier du Plateau 5, rue du Plateau (au fond de l’impasse) – 75019 PARIS Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu L'Atelier du Plateau Adresse 5, rue du Plateau (au fond de l’impasse) - 75019 PARIS Ville Paris lieuville L'Atelier du Plateau Paris Departement Paris

L'Atelier du Plateau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ODEIA #3 – Aide au projet L’Atelier du Plateau 2022-05-20 was last modified: by ODEIA #3 – Aide au projet L’Atelier du Plateau L'Atelier du Plateau 20 mai 2022 L'atelier du plateau Paris Paris

Paris Paris