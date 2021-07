Paris Cour d'immeuble Paris Ode maritime Cour d’immeuble Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ode maritime Cour d’immeuble, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 18h à 20h

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival, DockingCie joue dans une cour d’immeuble ODE MARITIME du poète portugais Fernando Pessoa. Ce spectacle de théâtre musical sera suivi d’une soupe portugaise offerte aux spectateurs. Un ingénieur naval se réveille : fin d’une nuit de frénésie. Il se voit encore en haute mer et s’adresse aux pirates qui se cachent en chacun de nous.

Son double musicien est convoqué, tout en musiques. DockingCie fait entendre ce poème écrit il y a plus de 100 ans, dans son rythme et la puissance de son actualité. Spectacles -> Autre spectacle Cour d’immeuble 38 rue des Amandiers Paris 75020

2, 3 : Père Lachaise (339m) 2 : Ménilmontant (485m) 61, 69

Contact :DockingCie 0682282362 dockingcie@free.fr https://www.facebook.com/DockingCie-108623291290766 0682282362 dockingcie@free.fr Spectacles -> Autre spectacle Urbain;Plein air;En famille



2021-07-24T18:00:00+02:00_2021-07-24T20:00:00+02:00

