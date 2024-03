Ode aux Femmes à l’ACERMA ACERMA Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 17h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme instaurée le 8 mars par l’ONU en 1977, nous organisons un événement culturel pour apporter de la visibilité aux Femmes Artistes !

Nous avons donné à ce projet le nom « Ode aux Femmes », car il exprime notre envie de mettre en lumière le travail et la puissance créatrice des Femmes Artistes en leur donnant un espace pour s’exprimer. Ode aux Femmes redonne aux Femmes, littéralement et figurativement, leur majuscule ainsi que la splendeur et le grandiose qu’elles incarnent.

17h : Ouverture des portes.

18h : Bouts de Ficelle – Spectacle d’improvisation théâtrale autour de la thématique des poétesses avec Victoire Panouillet, Antoine Gaudin, Émilie Lecomte, Julie Vohnout & Harmonie Freyburger

19h : Vernissage des expositions des artistes sélectionnées – Marine Tellier & Matihldeuh

ACERMA 22, Quai de la Loire 75019

Contact : https://www.facebook.com/events/2453841368121337 https://www.acerma.org/events-1/ode-aux-femmes

@acerma