ODE À LA VIE, 17 juin 2022, .

ODE À LA VIE

2022-06-17 21:00:00 – 2022-06-17 22:00:00

Des mots, des éclats et des danses qui parlent de nous tous et toutes : de la pesanteur qui coupe nos ailes, et du souffle qui par éclairs fait jaillir en nous le bleu. Par-delà nos différences, il y a le noyau qui nous tient tous ensemble. C’est ce que nous vous dirons dans votre langue mêlée des nôtres.

Sur cette scène, nous réunissons des paroles, des gestes et des poèmes, les nôtres et les leurs qui par nos voix deviendront aussi les vôtres. .

Durée : 1h

