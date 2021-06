Villers-lès-Nancy Jardin botanique Jean-Marie Pelt Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Ode à la nuit Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy

Ode à la nuit Jardin botanique Jean-Marie Pelt, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Villers-lès-Nancy. Ode à la nuit

Jardin botanique Jean-Marie Pelt, le samedi 3 juillet à 20:00

« Ode à la nuit » en collaboration avec Nicolas Salles, joueur de flûtes du monde, à 22h00 et 23h00. Cette installation sonore sur sol invitera le public à découvrir les chants de la biodiversité et des peuples dits autochtones. Des objets sonores et instruments de musique propices à ce voyage nocturne seront utilisés : didjeridoo, harpe en pierre, guimbarde, appeau, sonnailles, hochets, tambours, flûtes et bruitages divers… Emerveillement garanti ! Deux voyages sonores de 55 minutes seront proposés : envrion 35 minutes de jeu et 20 minutes d’échange pédagogique avec le public.

entrée libre

Installation sonore avec Le Semeur de son Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin botanique Jean-Marie Pelt Adresse 100 rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy Ville Villers-lès-Nancy lieuville Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy