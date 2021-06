Ode à la nature : Soul of the Woods MOSAÏC,le jardin des cultures, 13 juin 2021-13 juin 2021, Houplin-Ancoisne.

Avec Anthony Glise, vous capterez les univers sonores des arbres que vous interprèterez avec lui à la guitare (venez avec votre instrument si vous en possédez un). Carl Cordonnier vous proposera une expérience du regard et vous invitera à réaliser des photographies avec vos téléphones ou appareils photos que vous pourrez envoyer par email afin de les publier sur le fil Instagram de Soul of the Woods et la page Facebook de MOSAÏC. Rendez-vous à 14h15,15h30 et 16h45 à MOSAÏC, le jardin des cultures. 18 places (9 pour la photo, 9 pour la musique) par session – sur réservation en ligne, par téléphone au 03 20 63 11 24 ou à l’entrée du jardin. Pour réserver en ligne, c’est ici : [[https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic)](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) (en bas de la page, sous les abonnements). Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans Balade-expérience inclue dans le prix d'entrée. MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port de masque obligatoire à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. Uniquement sur inscription. Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans. Balade-expérience inclus dans le prix d'entrée. Carl Cordonnier pour la photographie et Anthony Glise pour la musique vous proposent une visite de l'œuvre Soul of the Woods à la découverte des vibrations et des lumières de la nature environnante. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

