Ode à la nature : les Cigales Digitales

Ode à la nature : les Cigales Digitales

le dimanche 13 juin à MOSAÏC, le jardin des cultures

Ici, l’interprète-chef Antoine Rousseau du collectif Métalu A Chahuter d’orchestre dirige une trentaine de « cigales » et propose au public de vivre une expérience sensorielle inédite mêlant sons naturels et sons mécaniques. Rendez-vous à 15h, 16h et 17h à MOSAÏC, le jardin des cultures. 30 places par session – sur réservation en ligne, par téléphone au 03 20 63 11 24 ou à l’entrée du jardin. Pour réserver, c’est ici : [[https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic)](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) (en bas de la page, sous les abonnements). Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans Balade-expérience inclue dans le prix d'entrée. MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port de masque obligatoire à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. Uniquement sur inscription. Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans. Balade-expérience inclus dans le prix d'entrée. Une installation-spectacle menée par les Cigales Digitales, qui s'écoute au cœur d'un espace naturel. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

