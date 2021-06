Ode à la nature : le Jardin aux Oiseaux MOSAÏC,le jardin des cultures, 13 juin 2021-13 juin 2021, Houplin-Ancoisne.

Des fauvettes apparaissent, elles s’approchent. Cri d’alarme d’un merle, cri d’effroi d’un geai, chant d’amour d’un pinson…une scène de vie se met en place et rappelle que, chez les êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez les humains. La nature est accueillante ou cruelle ; le paysage est le décor d’un récit que les artistes traduisent en musique. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières. Rendez-vous à 18h à MOSAÏC, le jardin des cultures. 50 places – sur réservation en ligne, par téléphone au 03 20 63 11 24 ou à l’entrée du jardin. Pour réserver en ligne, c’est ici : [[https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic)](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) (en bas de la page, sous les abonnements). Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans Balade-expérience inclue dans le prix d'entrée. MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port de masque obligatoire à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. Entrée à MOSAÏC : 6€ / 4€ / 17€(famille) / Gratuit pour les moins de 4 ans Les chanteurs d'oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent... et les oiseaux leurs répondent. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

