Colombes Coulée verte Colombes, Hauts-de-Seine Ôde à la nature ! Coulée verte Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Hauts-de-Seine

Ôde à la nature ! Coulée verte, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Colombes. Ôde à la nature !

Coulée verte, le samedi 18 septembre à 20:30

Une traversée dans le temps, au sein d’un patrimoine naturel commun hors du commun. Avec la compagnie Pavillon 33 et un chanteur-guitariste de Fausse Note.

Sur inscription

Une traversée dans le temps, au sein d’un patrimoine naturel commun Coulée verte Rue Félix-Faure 92700 Colombes Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Coulée verte Adresse Rue Félix-Faure 92700 Colombes Ville Colombes lieuville Coulée verte Colombes