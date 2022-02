ODE A LA JOIE Servian Servian Catégories d’évènement: Hérault

Servian

ODE A LA JOIE Servian, 29 juin 2022, Servian. ODE A LA JOIE Servian

2022-06-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-30

Servian Hérault Servian Cette année, le département danse a souhaité célébrer “Ensemble” son art comme une Ode à la vie.

Harmonisée en quatre mouvements, l’œuvre musicale de Beethoven permet aux danseurs de s’exprimer au travers de la danse et des corps, comme les quatre tempéraments développés musicalement au fil de la symphonie. D’abord l’éveil des corps, puis celui des sens, les danseurs s’emporteront dans les travers de l’affrontement et vous abandonneront dans leur rêverie pour s’unir d’une seule voix, enfin “Ensemble”, un seul corps pour conclure ainsi la rencontre. Entrée libre – Réservation auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée Le département danse du Conservatoire Béziers Méditerranée vous invite à célébrer “Ensemble” leur art de vivre, comme une ode à la joie. En harmonie avec les quatre mouvements de la symphonie de Beethoven, les élèves s’abandonneront à la rêverie pour s’unir comme un seul corps. Entrée libre – Réservation auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. +33 4 99 41 36 36 Cette année, le département danse a souhaité célébrer “Ensemble” son art comme une Ode à la vie.

Servian

