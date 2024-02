Ode à la Femme Haguenau, vendredi 8 mars 2024.

Partez à la rencontre de la femme sage, libre et authentique qui est en vous, prenez ce temps pour vous ! Le 8 mars, a lieu la journée internationale des droits de la femme ! S’unir, partager, échanger, avancer sur votre chemin de femme lors de ce bain de forêt ! Un temps sacré pour Soi ! Revenir à ses sens, à l’essence, à l’essentiel ! Se reconnecte à la Terre mère. Une reconnexion à son féminin sacré par des invitations et

rituels.

Un grand bain d’amour, de douceur et de lumière avec l’Energie quantique de la rose !

Une expérience sensorielle favorisant l’équilibre émotionnel ! Une invitation à l’apaisement, sous la douce lueur de la fin de journée

La rose est le symbole du féminin sacré. Qu’est-ce que la rose a à nous enseigner ?

La rose vient réveiller la puissance de l’amour qui vibre au plus profond de nous. La rose possède une géométrie sacrée, et une haute vibration énergétique. Elle nous rappelle la magie de la nature. Avec sa fragrance enchanteresse, son parfum est un guide dans la quête de sérénité intérieure.

Retrouvons nous au cœur de la forêt, dans un cadre sécuritaire et bienveillant pour se recentrer et ressentir la vibration de l’amour en soi.

Au programme

Rencontre avec les arbres

– Rituel de la rose

– oracle

– Cercle de paroles autour du thé à la rose

– Méditation guidée de la rose, au son de ma voix, bols chantants, musique douce avec ses senteurs envoûtantes à la lueur des bougies.

Pour toute participation, une rose symbolisant votre féminité vous sera offerte.

Chacune peut apporter ce qui représente la femme pour elle, objet photo bijoux

Pensez à ramener des vêtements et chaussures confortables, plaid ou petite couverture.

Merci de vous inscrire par mail ou par sms ! EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est valerie.waechter67@gmail.com

L’événement Ode à la Femme Haguenau a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de tourisme de Haguenau